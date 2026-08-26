Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın gündemine flaş bir isim geldi. Siyah beyazlılar, İsveç ekibi Örgryte’de forma giyen Michael Parker için ilk teması kurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine İsveç ekibi Örgryte'de forma giyen 21 yaşındaki İngiliz oyuncu, Michael Parker geldi... Frankfurt, Brentford, Newcastle United ve Udinese başta olmak üzere birçok takımın ilgilendiği genç stoper için siyah-beyazlılar İsveç temsilcisine resmi teklifi yaptı. İtalyan medyasından Rudy Galetti'ye göre; Beşiktaş, bu transferde rakiplerinin önüne geçti ve temaslarını sürdürüyor. Parker'ın da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve tarafların bonservis konusunda anlaşmaya yakın olduğu da vurgulandı. Siyah-beyazlı yönetim, transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.



KOCAELİ DE TAKİPTE



Fotomaç'ta yer alan habere göre; Avrupa'nın büyük liglerindeki kulüplerin yanı sıra Michael Parker, Türk ekiplerinin de radarında... Beşiktaş'ın yanı sıra; Kocaelispor ve Konyaspor'un da 21 yaşındaki stoper için bilgi aldıkları ortaya çıktı.