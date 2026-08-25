SON DAKİKA: Beşiktaş Ernest Poku transferini resmen duyurdu! İşte geliş saati
Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Poku'nun bu gece saat 01.00'de İstanbul'a geleceğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Kulübü, Bayer Leverkusen forması giyen kanat oyuncusu Ernest Poku ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı futbolcunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a geleceği duyuruldu.
22 yaşındaki oyuncuyu taşıyan uçağın saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağı aktarıldı.
Geçen sezon başında Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'e transfer olan Poku, ilk yılında 45 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.
Bilgilendirme | Ernest Poku— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 25, 2026
Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Ernest Poku, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a gelecektir.
Ernest Poku'yu taşıyan uçak bu gece saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık… pic.twitter.com/K42nXRimiI