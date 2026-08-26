Beşiktaş, Kauno Zalgiris maçına hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın deplasmanda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın deplasmanda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleşirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde Kauno Zalgiris maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.



Kauno Zalgiris maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, öğleden sonra özel uçakla Litvanya'nın Kaunas şehrine gidecek. Siyah-beyazlıların 3-0'lık avantajla gittiği rövanş müsabakası, yarın saat 20.00'de Dariaus Gireno Stadı'nda yapılacak.