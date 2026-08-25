SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Jean Onana ile yollar ayrıldı!
Beşiktaş Kulübü, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean Onana'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta, Kamerunlu futbolcu Jean Onana ile yollarını ayrıldı. Siyah beyazlılar, 26 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.