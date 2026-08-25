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Ernest Poku, Beşiktaş için İstanbul'a gelecek!

Beşiktaş'ta Ernest Poku transferinde mutlu sona ulaşıldı. Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusuyla anlaşma sağladığı öğrenilirken, Poku'nun İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

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Ernest Poku, Beşiktaş için İstanbul'a gelecek!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, U23 kontenjanına uygunluğu nedeniyle kadroya katmak istediği Ernest Poku transferinde anlaşma sağladı.

Teknik heyet ve Önder Özen'in transferinde ısrarcı olduğu Ernest Poku için Başkan Serdal Adalı'nın yürüttüğü görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, yarın (26 Ağustos) İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek.

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