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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Poku İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler

Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı futbolcu Ernest Poku, İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Poku İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler

Beşiktaş'ın, Bayer Leverkusen'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Ernest Poku, İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki oyuncuyu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Beşiktaş, Hollandalı kanatla 1+4 yıllık sözleşme imzalayacak. Poku transferi için Bayer Leverkusen'e 3.5 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek. Poku'nun zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 20 milyon Euro olarak belirlendi.

İŞTE POKU'NUN İLK SÖZLERİ:

"İyi hissediyorum, zindeyim ve başlamaya hazırım. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum."

"Taraftarların havalimanında olması çok güzel bir şey. Onları görmek için sabırsızlanıyorum. Asıl sabırsızlandığım şey ise onların önünde oynamak; o anı heyecanla bekliyorum."

Beşiktaş'ın yeni transferi Poku İstanbul'da! İşte o görüntüler

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