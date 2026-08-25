Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı futbolcu Ernest Poku, İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın, Bayer Leverkusen'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Ernest Poku, İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki oyuncuyu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Beşiktaş, Hollandalı kanatla 1+4 yıllık sözleşme imzalayacak. Poku transferi için Bayer Leverkusen'e 3.5 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek. Poku'nun zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 20 milyon Euro olarak belirlendi.

🗣️ Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Poku: Bu formayla oynamak için sabırsızlanıyorum. pic.twitter.com/iHfnBIN9lX — A Spor (@aspor) August 25, 2026

İŞTE POKU'NUN İLK SÖZLERİ:

"İyi hissediyorum, zindeyim ve başlamaya hazırım. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum."

"Taraftarların havalimanında olması çok güzel bir şey. Onları görmek için sabırsızlanıyorum. Asıl sabırsızlandığım şey ise onların önünde oynamak; o anı heyecanla bekliyorum."