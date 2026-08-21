Beşiktaş'ın transfer listesindeki Juventus'un Brezilyalı orta sahası Arthur Melo kulüple olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, orta saha için gündeme gelen isimlerden biri de Juventus forması giyen 30 yaşındaki Arthur Melo olmuştu. İtalyan temsilcisinden gelen son açıklama ise siyah-beyazlıların transfer planları açısından dikkat çekti. Juventus, Brezilyalı oyuncunun kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda sona erdirildiğini açıkladı.

Serie A ekibinin resmi paylaşımında tecrübeli futbolcuya veda edilirken, "Gelecek için bol şans!" mesajı kullanıldı.

Beşiktaş'ın dışında Gremio, Corinthians ve Fluminense de Melo'ya ilgi duyan kulüpler arasında. Oyuncunun yeni takımının kısa süre içerisinde belli olacağı kaydediliyor.

İŞTE JUVE'NİN PAYLAŞIMI

È ufficiale la risoluzione consensuale di contratto per Arthur.



Buona fortuna per il futuro! pic.twitter.com/iiFZLMV6we — JuventusFC (@juventusfc) August 21, 2026

KARİYERİ

Arthur Melo, 2020 yılında Barcelona'dan 80,6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olmuştu. Brezilyalı orta saha, Torino ekibinde toplam 63 karşılaşmada görev yaparken takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Juventus'taki ilk iki sezonunun ardından düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Melo, kariyerinin devamında Fiorentina, Girona ve Gremio'ya kiralandı.