Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın, İtalya Ligi takımlarından Napoli forması giyen David Neres’in transferi için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile görüştüğü öğrenildi. Yönetimin, yıldız ismi şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler sağ kanada yapılacak takviyeye çevrilmiş durumda. İlk olarak bu bölgeye u23 kontenjanına uyan genç bir isim transfer etmeyi düşünen siyah-beyazlı kurmayların daha sonra bu kararından vazgeçerek Napoli forması giyen David Neres'i gündemine aldığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın transfer sürecini bizzat yürüttüğü ve Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile görüşmelerin sürdüğü de gelen bilgiler arasında. Yönetimin, Neres transferini şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralama formülüyle bitirmek istediği de gelen bilgiler arasında. 29 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Napoli ile 26 maça çıktı. Neres söz konusu karşılaşmalarda 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 23 milyon euroluk piyasa değeri bulunan yıldız futbolcunun İtalyan ekibiyle olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

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Neres geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla çıktığı 26 maçta 6 gol, 4 asiste imza atarak 10 gole katkı sağladı.