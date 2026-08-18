İşte Juventus'un Arthur Melo için Beşiktaş'tan talebi!

Orta saha bölgesine takviye planlayan Beşiktaş, transferde rotasını İtalya'ya kırdı. Orta saha oyuncusu Arthur Melo için teklif yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, Juventus'un transfer için taleplerini öğrendi.

Yaz döneminde yaptığı transfer hamleleri dikkatleri üstüne çeken Beşiktaş, yönünü orta saha bölgesine çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim, transfer penceresi kapanmadan önce yapacağı takviye ile orta saha rotasyonuna kalite katmak ve Vincenzo Italiano'nun elini rahatlatmak istiyor. Bu doğrultuda listesindeki isimleri özenle seçen yönetim, yönünü yeniden Serie A'ya çevirdi. Beşiktaş, Juventus'ta ayrılığı planlanan Arthur Melo için harekete geçme kararı aldı.

AYRILIK KARARININ ARKA PLANI

Geçtiğimiz sezonu Gremio'da kiralık olarak geçiren tecrübeli isim, sezonun noktalanmasıyla birlikte Torino'ya geri döndü. Öte yandan Luciano Spalletti'nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan ve İtalyan ekibiyle sözleşmesinin son yılına giren Melo için ayrılık kararı alındı. Yıllık 5 milyon euro'ya yakın maaş alan oyuncunun mali yükünden de kurtulmak isteyen Juventus, transfer için masaya oturduğu kulüplerden talep ettiği rakamda (8-10 milyon euro) geri adım atmaya hazır.

ITALIANO İLE İSTİKRAR YAKALADI

Teknik Direktör Vincenzo Italiano, 2023/24 sezonunda Fiorentina'nın başındayken bir araya geldiği Arthur Melo'nun eski istikrarını yakalamasının ana aktörlerinden biri olmuştu. Eylül 2020'de Barcelona'dan Juventus'a yaklaşık 80 milyon euro'luk dev bir bedelle transfer olan Arthur, en verimli olduğu sezonlardan birini kiralık olarak geldiği Fiorentina'da Italiano yönetiminde geçirmişti. 48 yaşındaki çalıştırıcının oyuncu ile o dönemde yakaladığı uyum sebebiyle transfere sıcak baktığı bildiriliyor.

TRANSFER FORMÜLÜ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuya ilgisine karşılık henüz oyuncu ve kulüp tarafıyla kesin bir anlaşma sağlanmış değil. Siyah-beyazlı yönetim, Arthur'un maaşının bir kısmını Juventus'un üstlenmesini ve 30 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralanmasını talep ediyor.

Juventus'un ilk hedefi oyuncunun kalıcı olarak satışı olsa da ilerleyen günlerde bu talebinden geri adım atması bekleniyor. Serie A ekibi, sözleşmesinin son yılına giren Arthur Melo'nun mali yükünden kurtulmak için geçici bir çözüm olarak bu formül üzerinden transfere onay verebilir.

HÜCUM KURGUSU DEĞİŞİYOR

Dusan Vlahovic transferi ile birlikte hücum kurgusunda değişikliğe gitmeye ve Sırp golcüyü ana bitirici olarak kullanmaya hazırlanan Vincenzo Italiano için Arthur Melo transferi kritik önem taşıyor. 30 yaşındaki defansif orta saha, 3. bölgeye yaptığı başarılı servisler ve geriden oyun kurma becerisi ile ön plana çıkıyor.

Öte yandan baskılı oyun felsefesini benimseyen ve tüm hatlarıyla rakip yarı sahada varlık gösteren Italiano'nun Beşiktaş'ında risk faktörü olarak geçiş oyunları dikkat çekiyor.

Arthur Melo, rakip hızlı hücumlarına verdiği başarılı reaksiyonlar ile siyah-beyazlı ekip için biçilmiş kaftan olarak görülüyor.

GREMİO'YA DÖNÜŞ İHTİMALİ

Brezilyalı oyuncunun evi olarak gördüğü Gremio'ya dönme ihtimali ise henüz ortadan kalkmış değil. Geride bıraktığımız sezon Güney Amerika temsilcisinde başarılı bir performans sergileyen Arthur'un kalıcı transferi, Juventus'un yüksek mali beklentileri nedeniyle askıya alınmıştı. Transfer döneminin son günlerinin yaklaşması ile birlikte Gremio'nun yeni bir hamle yapma ihtimali bulunuyor.

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