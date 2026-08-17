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Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım!

Beşiktaş resmi X hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Siyah beyazlılar tarafından yapılan paylaşımda yeni bir transfer videosunun geleceği öngörülüyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım!

Beşiktaş Kulübü resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Siyah beyazlılar tarafından yapılan paylaşımda yeni bir transfer duyurusunun geleceği öngörülüyor.

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#Beşiktaş #Beşiktaş Kulübü #Besiktas
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