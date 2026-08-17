Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım!

Beşiktaş resmi X hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Siyah beyazlılar tarafından yapılan paylaşımda yeni bir transfer videosunun geleceği öngörülüyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri