Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım!
Beşiktaş resmi X hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Siyah beyazlılar tarafından yapılan paylaşımda yeni bir transfer videosunun geleceği öngörülüyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Kulübü resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Siyah beyazlılar tarafından yapılan paylaşımda yeni bir transfer duyurusunun geleceği öngörülüyor.
İŞTE O PAYLAŞIM:
𝘀𝗻𝗲𝗮𝗸 𝗽𝗲𝗲𝗸. 2 pic.twitter.com/RPNyM3IkLx— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 17, 2026
#Beşiktaş #Beşiktaş Kulübü #Besiktas