Beşiktaş, sağ kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin David Neres için temaslarına devam ettiği öğrenildi. Kartal'ın hücum hattını güçlendirmek adına transfer sürecindeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi. İşte detaylar...

Son olarak Vlahovic'i kadrosuna katan Beşiktaş, transferde ağırlığı sağ kanada verdi. Siyah-beyazlılar rotasını David Neres'e çevirdi. Oyuncu için kulübü Napoli ile temasa geçildi. İtalyan ekibinin 2024 yazında Benfica'dan 28 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldızdan 20 milyon euro'nun üzerinde gelir beklentisi olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla Cruzeiro'nun da ilgilendiği ifade edilirken Napoli'nin istediği teklifi alamaması durumunda zorunlu satın alma maddesiyle kiralama seçeneğine sıcak bakabileceği kaydedildi. Öte yandan Brezilya basını, Beşiktaş'ın adı Galatasaray ile anılan Gabriel Mec'i istediğini ileri sürdü. Sabah'ta yer alan haberde ayrıca siyah-beyazlıların Gremio'nun 18 yaşındaki 10 numarası için teklif hazırladığı ve önümüzdeki günlerde sunacağına yer verildi.