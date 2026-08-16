Italiano'dan maç sonu Vlahovic sorusuna yanıt

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlanan mücadelenin ardından Teknik Direktör Vincenzo Italiano basın toplantısında Vlahovic sorusunu yanıtladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı.

Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen Vincenzo Italiano, fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Vlahovic sorusunu yanıtladı.

SORU: "Fiorentina'da Vlahovic sonrası dönemde santrforlarınızı daha çok rakip stoperleri bağlayan rolde kullanmıştınız. Skor yükünü ise savunma arkasına ve arka direğe koşu yapan kanat oyuncularına ya da yayda yarattığınız boşluktan faydalanan orta saha oyuncularına yüklemiştiniz. Beşiktaş'ta çıktığınız 5 resmi maç incelendiğinde en çok şut çeken oyuncu 5.20 şut ortalamasıyla Orkun Kökçü oldu. Vlahovic'in transferi sonrası aynı planla devam mı edeceksiniz yoksa Fiorentina'da birlikte geçirdiğiniz 6 aylık periyottaki gibi ana bitiriciniz Vlahovic mi olacak. Yoksa mevcut kanat rotasyonunuz şu anda Vlahovic'e servis yapabilecek kalitede mi?"

İŞTE ITALIANO'NUN YANITI

"Takımın işi aslında 9 numaraları beslemektir. Bugün 9 numaralarımız da şans buldu. Özellikle Semih ilk yarıda iyi şanslar yakaladı. Oh ikinci yarıda iyi şanslar yakaladı. Kısacası takımın işi 9 numarayı beslemektir. Junior Olaitan gibi mesela. Junior bunu son zamanlarda iyi yapıyor. Asistlerine devam ediyor. İleride Vlahovic ya da kim oynarsa, onlardan bitiricilik istiyorum. Takımın da onu beslenmesini istiyorum. 9 numaranın da bu şansları değerlendirmesi gerekiyor. Sadece 9 numaralar değil, çünkü benim gözümde kanatlar da forvet oyuncusudur. Fark ettiyseniz son maçlarda kanatlar gollerimizi attı. Oyunumuzun aslında böyle olması gerekiyor. Bunu iyi yapıyoruz ama daha da gol atmamız gerekiyor. Golleri sadece forvetler ve kanatlar değil, herkesten bekliyorum. Şut çekebilen herkesin gol atması lazım."