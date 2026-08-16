Sağ kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlıların, Frosinone'da forma giyen Fares Ghedjemis için resmi teklif sunduğu iddia edildi. Beşiktaş yönetiminin aynı pozisyon için Benfica'nın Belçikalı oyuncusu Dodi Lukebakio ile de görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. İşte transfer gündemindeki son gelişmeler...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Cezayir basınından DZfoot'un haberine göre Siyah-beyazlılar Monaco'nun da ilgilendiği Fares Ghedjemis için devreye girdi. Haberde Beşiktaş'ın oyuncu için kulübü Frosinone'ye teklif yaptığı belirtildi. İtalyan ekibinin 23 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu da haberin detayında yer aldı. Cezayirli kanat oyuncusunun durumunun kısa süre içinde şekilleneceği de gelen haberler arasında. Öte yandan bu bölge için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Dodi Lukebakio için de temaslarını sürdürüyor. Yönetimin sağ kanat için belirlediği adaylar arasında son dönemde Belçikalı yıldızın isminin öne çıktığı da gelen bilgiler arasında. Takvim'de yer alan haberde siyah-beyazlı kurmayların 20 Ağustos'ta Litvanya temsilcisi Zalgiris ile oynayacağı maçın ardından sağ kanat transferini bitirebileceği belirtiliyor.