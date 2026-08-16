Kadrosunu 7 önemli takviyeyle güçlendiren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonundaki ilk maçında Eyüpspor’u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak mücadeleyi kazanarak üst üste 5. galibiyetini almak istiyor. İşte Vincenzo Italiano'nun kadro tercihi...

Kadrosuna yaptığı 7 önemli takviye ile iyice güçlenen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna bugün Eyüpspor maçıyla 'merhaba' diyecek. Teknik direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde yeniden yapılanan siyah beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçta rakibini mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi eleme turlarında Midtjylland'ı 1-0, 2-0 ve Hradec Kralove'yi ise 1-0, 1-0'lık skorlarla yenmeyi başarmıştı.



Bugünkü maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Hüseyin Aylak yapacak. Dördüncü hakem ise Muhammet Ali Metoğlu.



İŞTE BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Semih.

Eyüpspor: Moldovan, Talha, El Yamiq, Jules, Caleagari, Massanga, Costa, Sabiri, Pintor, Michalak, Abdullahi.