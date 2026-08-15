Beşiktaş Necip Uysal için veda töreni düzenleneceğini duyurdu!

Beşiktaş, kulübün futbolcularından Necip Uysal için veda töreni düzenleneceğini açıkladı.

Beşiktaş, kulübün futbolcularından Necip Uysal için Eyüpspor maçı öncesi veda töreni düzenleneceğini açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "22 yıl önce küçük bir çocuk olarak attığın adım, bugün Beşiktaş tarihine altın harflerle yazıldı. Altyapımızdan yetişen, armamızı Avrupa'da en çok terleten, tarihimizin en çok forma giyenlerinden ve en uzun süre kaptanlığımızı yapan Beşiktaş'ın çocuğu Necip… 10 kupayla taçlanan bu devasa sadakat ve vefa hikayesi için sonsuz teşekkürler! Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal, Beşiktaş'ına ve futbola veda ediyor, büyük Beşiktaş ailesi de yarın Eyüpspor maçı öncesi görkemli bir şekilde ona veda ediyor. Necip Uysal'ın veda töreni yarın saat 21.00'de başladığı yerde, yeşil sahalarda olacaktır." ifadeleri kullanıldı.