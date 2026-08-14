Spor yazarları flaş Beşiktaş-Hradec Kralove maçı yorumları!
Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve toplamda 2-0'lık skorla turu geçen taraf oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Hradec Kralove maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
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MUSTAFA ÇULCU-BEŞİKTAŞ KEYİF VERİYOR
Türk futbolu ve Beşiktaş tarihinde iz bırakmış rahmetli Süleyman Seba başkanımızın ölüm yıldönümüne denk gelmesi maça daha bir anlam kattı. Maç önü Önder Özen'in röportajında ifade ettiği gibi kendini güncelleyen Beşiktaş tam bir teknik direktör takımı olma yolunda hızla ilerliyor. Vlahovic'in hazır olup süre almaya başladığında gol yollarında çok daha etkili olacaklar. Maç ritmini bulduğunda Trossard ile taş gibi bir Beşiktaş izleyeceğiz.
Beşiktaş cesur oyundan taviz vermeden, ön alanda bunaltan baskı ile golü bulana kadar tempoyu hiç düşürmedi. Hem kanatlardan hem merkezden hücum organizasyonları geliştirdi. Olaitan'ın rakip savunma arasına Cerny'e gönderdiği öldürücü pas ile kontrataktan gelen gol de gördük ki futbolu bilen, güçlenen ve her zaman sahada veya kulübede bile olsa bu takımda benim yerim var diyen bir Cerny izledik. Bu Beşiktaş'ı izlemekten keyif alıyoruz. Coşkulu ve tempolu oyun süresini her maç üstüne koya koya geliştiren Beşiktaş alkışı hak ediyor.
İsviçreli hakem Urs Schnyder 40 yaşında. Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip, futbolun doğasında olan temaslı oyuna izin veren, oyuna tempo katan bir hakem. 19 Kasım 2024'te Karadağ Türkiye maçını yönetti. O maçta teknik direktörler Prosinecki ve Vincenzo Montella'ya itirazdan, rakip oyunculara 6, bize 5 toplamda 13 sarı kart gösterdi. Bu tablo hakemin otorite ve yönetim kalitesi adına bizi ürküttü. Ancak bu maçtaki performansını izledikten sonra endişelerimiz gereksizmiş. Soğukkanlı, özgüvenli ve kontrolü elinde tutarak çağdaş hakemlikten örnekler verdi. Harika bir yönetim gösterdi.
TURGAY DEMİR-BU KARTAL YÜKSEKTEN UÇAR!
Kadro mühendisliği her şeydir. Yapılan doğru transferler Beşiktaş'ın gücüne güç katarken, önceki sezonlarda performansları dibe vuran oyuncuları da hayata döndürdü. Özellikle Nübel, Salih, Trossard ve Vlahovic transferleri, Beşiktaş'ın yükseklere uçmasını kolaylaştıracak doğru hamleler. Önceki yıllarda ülke dışında galibiyeti hasret kalan Kartal bu sezon rakiplerini ezerek yeniyor ve turları bir bir geçiyor. Kartal geçen hafta deplasmanda yendiği Hradec Králové karşısında da müthiş bir kazanma iştahıyla oynadı. Çek takımı öne çıkmayı denediği anda Olaitan'a gelen top bir anda Cerny'e gitti. Cerny de Redmond misali bir gol atarak aslında tur kapısını ardına kadar araladı.
İkinci yarının ilk yarım saatinde rakibe top göstermeyen Kartal, ardından aktif dinlenmeye geçince Hradec Králové kalemizi yoklamaya çalıştı. Ancak Beşiktaş aktif dinlenme halindeyken bile rakibin işi kolay değildi. Yaklaşık 20 metre top süren bir Çek oyuncu, her metrede karşısında başka bir Beşiktaşlı buldu. Birinden kurtulsa diğerine yakalandı. İşte kadro kalitesi ve takım savunması dediğimiz şey tam da bu. Son bölümde yılın transferlerinden Trossard oyuna girerken, tribündeki Vlahovic de 45 bin kişiye harika bir üçlü çektirerek sahadaki arkadaşlarına destek verdi.
Sergen Yalçın döneminde gönderilecekler listesinde olan Djialo, sakatlanana kadar sahanın en iyilerindendi. Onu izlerken Sergen Yalçın'ın kulaklarını çınlatmadım desem yalan olur. Vlahovic'in yanı sıra bir sağ kanat ve bir orta saha daha geldiğinde, ortaya çok daha iyi bir takım çıkacağına şüphe yok. Bu sezon Kartal yüksekten uçar. Hem de çok yüksekten.
SİNAN VARDAR-KARTAL RAHAT TURLADI
Beşiktaş, deplasmanda 1-0 galip geldiği maçın ardından rövanşta kendi sahasında sahaya çıktı. İlk 11'de istikrar Beşiktaş'ta devam ediyor. Yeni transferler takıma katılıyor ancak geçen sezon iyi kullanılamayan oyuncuları bu sezon iyi bir şekilde kullanmak da yeni transferler kadar etkili ve önemli.
Djalo, bu sezon transfer olmuş gibi bir etki bıraktı. Emirhan'la uyumları müthiş. Umarım Djalo'nun sakatlığı ciddi değildir. Beşiktaş'ın oynamayı amaçladığı oyunun detaylarını görmek, ortaya konulmak istenen düşünceyi de daha net gösteriyor. Hem bu zamana kadar oynanan maçlarda hem de bu maçın ilk yarısında Salih Özcan, basit oynamanın kıymetini ve pas meziyetinin değerini gösteriyor.
Beşiktaş'ın savunma arkası ise çok boş kalıyor. Bu eksiğin ilerleyen haftalarda giderileceğini düşünüyorum. Ancak savunma arkasında bırakılan bu boşluklar Beşiktaş adına sıkıntı yaratabilir. Beşiktaş, ilk yarıda beklendiği gibi topa sahip olan taraftı. Oyunun kontrolünü elinde tutan siyahbeyazlılar, Cerny'nin 40 . dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Bu aynı zamanda turun da garantisi gibiydi. Beşiktaş da ikinci yarıya baskılı, coşkulu ve topa sahip olarak başladı. Oyunu bu bölümlerde tamamen rakip ceza sahasına yıktı. Takımın hırsı ve yardımlaşması olumlu sinyallerdi. Cerny'nin golle buluşması moral oldu.
Oliatan'ın zaman zaman ince pasları da tribünden alkış aldı. Tabii ki rakip, 42 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele ettiğini de dikkate alırsak Beşiktaş'ın dengi değildi. Beşiktaş kazandı, moral buldu ama transferdeki eksikler hâlâ var. Tribünlerin 90 dakika şovu geceye her zamanki gibi güzellik kattı.