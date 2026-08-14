Spor yazarları flaş Beşiktaş-Hradec Kralove maçı yorumları!

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve toplamda 2-0'lık skorla turu geçen taraf oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Hradec Kralove maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)