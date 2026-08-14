Dusan Vlahovic Beşiktaş'ta imzayı attı! Taraftara şampiyonluk sözü

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic için Tüpraş Stadyumu'nda görkemli bir imza töreni düzenlendi. Binlerce taraftarın önünde konuşan Sırp yıldız, şampiyonluk için elinden gelen her şeyi yapacağını söylerken, "Sizin için yüzde yüzümü vereceğim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, yeni golcüsü Dusan Vlahovic için Tüpraş Stadyumu'nda görkemli bir imza töreni düzenledi. Binlerce siyah-beyazlı taraftarın katıldığı organizasyonda Sırp yıldız, Beşiktaş taraftarına seslenerek önemli mesajlar verdi.

İmza töreninde ilk olarak konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Vlahovic transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adalı, "Beşiktaş tarihinde çok büyük oyuncular oldu. Birçok dünya yıldızı bu şanlı formayı giydi. Bugün de Avrupa'nın en büyük golcülerinden Dusan Vlahovic'i Beşiktaşımız'a kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinde Vlahovic'in tavrının da önemli rol oynadığını belirten Adalı, yeni golcüye "Evine hoş geldin" mesajı verdi.

"REHAVETE KAPILMAMALIYIZ"

Yeni sezon öncesi taraftarlardan sabır ve destek isteyen Serdal Adalı, takımın henüz uyum sürecinde olduğunu vurguladı.

Adalı, "En ufak bir rehavete kapılmamalıyız, ayaklarımız yere basmalı, bu yeni kurulan takıma gereken zamanı vermeliyiz. Takımımız halen uyum süreci geçiriyor. Sizlerden oyuncularımız adına zaman ve destek istiyorum." dedi.

Beşiktaş'ın Avrupa'da en iyi şekilde temsil edileceğine inandığını belirten Adalı, sezonun ilk düdüğünden son maça kadar taraftarların takıma destek vermesini istedi.

VLAHOVIC: "YÜZDE YÜZÜMÜ VERECEĞİM"

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic ise taraftarların yoğun ilgisi karşısında büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Sırp yıldız, "Çok mutluyum ve Beşiktaş'ta olduğum için çok gururluyum. Buraya geldiğiniz için, desteğiniz için teşekkür ediyorum. Havalimanındaki sıcak karşılamanız için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş formasıyla elinden gelenin tamamını ortaya koyacağının sözünü veren Vlahovic, "Şimdiden söyleyeyim, sizin için her şeyimi, yüzde yüzümü vereceğim." dedi.

Transferin gerçekleşmesinde emeği bulunan Başkan Serdal Adalı, teknik heyet ve kulüp yetkililerine teşekkür eden Vlahovic, Beşiktaş'ın Türkiye'nin en eski ve en büyük kulüplerinden biri olduğunu belirtti.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Taraftarların desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Dusan Vlahovic, sezonun en büyük hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Vlahovic, "Sizin sevginizle, desteğinizle her şeyimi vereceğim. Bu seneki en büyük hedefimiz olan şampiyonluk için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

VLAHOVIC'TEN TARAFTARA: "HAZIR MISINIZ?"

İmza töreninin sonunda tribünlere seslenen Vlahovic, taraftarlara art arda "Hepinize bir soru sormak istiyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız?" diye sordu.

Beşiktaş tribünlerinden "Evet" yanıtını alan Sırp golcü, "Başlıyoruz" diyerek yeni sezon için taraftarlarla birlikte ilk mesajını verdi.