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Beşiktaş'ta yeni transfer Dusan Vlahovic, ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü sahasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Beşiktaş'ta yeni transfer Dusan Vlahovic, ilk antrenmanına çıktı

Kulübün açıklamasına göre yeni transfer Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda dün oynanan Hradec Kralove maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başladıkları antrenmanı, tam sahada yapılan taktiksel çift kale maçlarla noktaladı.

Beşiktaş, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

#Beşiktaş #Dusan Vlahovic #Hradec Kralove #Trendyol Süper Lig #Vincenzo Italiano #BJK Nevzat Demir Tesisleri #Eyüpspor
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