Önder Özen'den Dusan Vlahovic açıklaması!

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Hradec Kralove maçı öncesi Dusan Vlahovic transferini ve potansiyel transferleri değerlendirdi.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Hradec Kralove ile oynanacak maç öncesi Dusan Vlahovic transferini ve potansiyel transferleri değerlendirdi.

Özen, "Başlangıçlar önemli ama daha bitmedi. Asıl hedef çok iyi olmak. İlk adımın yarısını attık gibi hissediyoruz. Çok doğru bir teknik direktör, antrenör ekibi ve transferler. Son olarak Dusan Vlahovic transferi. Hocanın çok istediği bir santrfordu.

Sürekli kazanmak isteyen, yenilmeyi sevmeyen ve mağlubiyeti kabullenmeyen, her şeyi kazanmak isteyen oyunculara ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda oyuncuları kadromuza kattık.



Bu transferleri planlarken elimizde ne var diye baktık. Bir planlama yaptık. Geçen sene de kötü kadro değildi. Gayet iyi kadroydu. Ancak işler yolunda gitmedi. Belki biraz Orkun yalnız kaldı. Orkun'un etrafında kimler olabileceğini hesapladık." ifadelerini kullandı.