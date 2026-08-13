Beşiktaş'tan Vlahovic hakkında KAP açıklaması!

Beşiktaş, 26 yaşındaki santrfor oyuncusu Dusan Vlahovic'u kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Dusan Vlahovic'i çarşamba gününün akşam saatlerinde İstanbul'a getiren Beşiktaş, transferin maliyetliyle ilgili KAP açıklaması yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi hususunda anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:



"Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi konusunda, oyuncu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her bir futbol sezonu için 7.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.