Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 12. yılında kabri başında anıldı

Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 12. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 12'nci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, 2'nci başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri ve Seba'nın ailesi ile siyah-beyazlı taraftarlar katıldı. Seba'nın mezarı başında edilen duaların ardından siyah-beyazlı yöneticiler, Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarını da ziyaret edip, dualar okudu.

Anma töreninin ardından Beşiktaş 2'nci Başkanı Hakan Daltaban, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süleyman Seba'nın çizgisinden yürümeye devam edeceklerini belirten Hakan Daltaban, "Bugün onursal başkanımızın anması için buradaydık. Aslında burada bir onursal başkanı değil; geçmişten gelen ve mirasımız olan mütevaziliği, değerleri, asaleti, duruşu, Beşiktaş çizgisini hatırlamak adına da çok önemli. Süleyman Seba'nın çizmiş olduğu pusula bizim açımızdan devam ediyor. Aynı ilkeli anlayışın Türk futbolunda da camiamızın içinde de ilelebet devam etmesi çok önemli. Süleyman Seba bize büyüklüğün ve saygınlığın bir makam ve koltuk değil, tamamen yaşayış mücadelesi olduğunu gösterdi. Bu çok önemli bir örnek. İnşallah, Allah bizlere de onun gibi anılmayı, gelecek nesillere de onlar gibi doğru yol göstermeyi nasip eder. Nur içinde yatsın. Camiamızın tekrar başı sağ olsun. Onun çizgisinden yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.