Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hradec Kralove'yi ağırlıyor. İlk maçtan 1-0'lık avantajla dönen siyah-beyazlılar, play-off turuna yükselmek için sahaya çıkacak. Vincenzo Italliano yönetimindeki takımda yeni transfer Kassoum Ouattara kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İsviçre'den hakem Urs Schnyder'in yöneteceği kritik maçın canlı yayın kanalı, başlama saati ve 11'ler futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Beşiktaş-FC Hradec Kralove maçının detayları!

Beşiktaş-Hradec Kralove maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında, temsilcimiz Beşiktaş, Hradec Kralove'yi konuk edecek. İlk maçı 1-0 kazanan Kartal, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada avantajını koruyup play-off turuna kanat çırpma hedefinde. UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırmaya kilitlenen Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, şu ana kadar oynadığı 3 resmi maçından da gol yemeden zaferle ayrıldı. Temsilcimiz, bu turu geçmesi halinde play-off'ta Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. İşte Beşiktaş-Hradec Kralove maçından son notlar!

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN?

Çekya'da oynanan ilk karşılaşmada 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak büyük bir avantaj elde eden siyah-beyazlıların Hradec Kralove ile rövanş mücadelesi 13 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI SAAT KAÇTA?

Siyah-beyazlı taraftarların Tüpraş Stadyumu'nda tribünleri dolduracağı ve tur heyecanına ortak olacağı müsabakada ilk düdük Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de çalacak.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın adını play-off turuna yazdırmak ve Avrupa yolculuğuna kararlılıkla devam etmek için çıkacağı bu heyecan dolu rövanş mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI İLK 11'LERİ:

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Rıdvan, Emirhan, Djalo, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.

Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasında oynanacak maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Urs Schnyder yönetecek. Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sven Wolfensberger olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Lukas Fahndrich, AVAR'da da Michele Schmölzer yer alacak.

AVRUPA KUPALARINDA 262. RANDEVU

Kara Kartal, Hradec Kralove müsabakasıyla birlikte Avrupa kupalarında da 262. randevusuna çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 261 mücadelede 100 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 352 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.

AVRUPA'DA EVİNDE 131. MÜCADELE

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar evinde 130 mücadele oynadı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 65 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda fileleri 201 kez havalandıran Kara Kartal, 150 golü de ağlarında gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 137. MÜSABAKA

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 136 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 60 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 135 karşılaşmada 213 kez gol sevinci yaşarken, 180 gol yedi.

ÇEKYA TAKIMLARIYLA 8. MÜCADELE

Kara Kartal, bugüne kadar Çekya takımlarıyla 7 kez karşı karşıya geldi. İlk kez 2002-2003 sezonunda bir Çek takımıyla rakip olan siyah-beyazlılar, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda, Slavia Prag ile son 16 turunda mücadele etti. Sahasındaki müsabakayı 4-2 kazanan Beşiktaş, deplasmanda 1-0 kaybetti. 2003-2004 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Sparta Prag ile eşleşen Kartal, İstanbul'da 1-0 galip gelirken, Prag'daki karşılaşmada 2-1 mağlup oldu. 2010-2011 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi elemeleri 2. turda Viktoria Plzen'le karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de 3-0'la güle taraf olduğu maçın rövanşında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, son olarak da geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi 3. eleme turunda konuk olduğu Hradec Kralove'yi 1-0'la geçti.

KASSOUM OUATTARA CEZALI

Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesinde yeni transfer Kassoum Ouattara cezalı durumda bulunuyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan turun ilk maçında 71. dakika ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Ouattara, bu mücadelede takımını yalnız bırakacak.

PLAY-OFF TURUNDA RAKİP KAUNO ZALGIRIS OLACAK

Beşiktaş'ın, Hradec Kralove engelini aşıp play-off'a kalması halinde rakibi Litvanya'dan Kauno Zalgiris olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb ile karşılaşan Zalgiris, ilk maçı 5-0, ikinci karşılaşmayı da 2-1 kaybederek play-off'lara kaldı.

ELENİRSE ROTA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF'U

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nden 3. eleme turunda elenirse yoluna Konferans Ligi play-off'unda devam edecek. Beşiktaş, Hradec Kralove'a turu kaybederse Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos ile oynayacak.