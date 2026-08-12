Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'dan Leandro Trossard açıklaması! Hradec Kralove maçında süre alacak mı?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. tur eleme rövanş maçında Hradec Kralove'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. Italiano, Leandro Trossard'ın müsabakada süre alıp almayacağına dair konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. tur eleme rövanş maçında evinde Hradec Kralove'yi ağırlayacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano ve futbolculardan Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu.

İŞTE ITALIANO'NUN O SÖZLERİ:

"Gerçekten çok çok önemli bir maç olacak. Hepimiz farkındayız. Sezona başlamamızın üzerinden çok süre geçmedi ama en önemli maçımıza çıkıyoruz. Küçük bir avantajımız var ama Avrupa'da kolay maç yok. Her maç savaş gibidir, her maçın hikayesi farklıdır. Bu hafta 4 tane idman yaptık, hepsi kaliteliydi, herkes dikkatliydi. Taraftarlar çok güzel bir Beşiktaş görecek. Kaliteli bir takım izleyeceğiz. Ne yaptığını bilen bir takım göreceğiz. Umarım her şey güzel gider ve galibiyetle kapatırız."

"Ben burada bireysel olarak konuşmak istemem oyunculardan. Bu bir takım işi. Savunmamızdan gerçekten mutluyum, rakibe hafif ve yumuşak olduğu hissiyatını vermiyor. Takımdaki kimse gol yemek istemiyor. Takımda bir açlık var, bunu görüyorum. Burada sadece defans ve kaleciden bahsedemeyiz. Gol yemek istemiyoruz. Gol atmak istiyoruz. Böyle devam edersek daha da iyi sonuçlar gelecek."

"İlk maç, tam bir Avrupa maçıydı. Deplasmanda kolay bir maç asla yoktur. Geçen maçta iyiydik. Gol pozisyonları ürettik, kalemizde çok pozisyon vermedik. Tipik bir Avrupa maçıydı. Her iki takım da kazanmak istedi. Yarın, ilk maçtaki gibi oynamalıyız, daha az pozisyon vermeli, daha çok pozisyon üretmeliyiz. Bu takım yaklaşık 1.5 aydır beraber, bence iyi gidiyoruz. Düzeltmemiz gereken şeyleri de biliyoruz."

"Her maç, her pozisyon farklıdır. İlk maçta düşündüğüm şey şuydu, maç 0-0'tı, savunma yapmak daha riskli olacaktı, o yüzden çift forvete döndüm. Yakalayacağımız 1-2 şans olursa daha fazla şansımız olur diye düşündüm. Şanslıydık. 10 kişi oynamak gerçekten çok zordur, acı çekmeniz gerekir. Topu kazanınca topu daha iyi tutmak için bu kararı verdim. Şanslıydık, golü bulduk. Mustafa, Semih, Oh'un performansından mutluydum. 10 kişi kalınca tırnaklarınızla kazımalısınız, çok çalışmalısınız. Böyle de oldu. Bundan sonraki maçlarda 10 kişi kalınca farklı bir şey yapacağım, bilemezsiniz, her maçın hikayesi farklıdır."

"İlk 11 hakkında şunu söylemeliyim; herkes hazır olmalı, konsantre olmalı. Yarınki maçı kazanırsak yüzde 100 Avrupa'dayız. Bu ne demek, haftada 3 maç demek. Haftada 3 maç, tüm takımın oynaması demek. Herkes süre bulabilir, değerini gösterebilir. Yarınki maç bu açıdan çok çok önemli. Stadyuma gelince oyuncular daha hazır hissediyor, her şeyi bilmeliler. Ben bundan hep sonuç aldım, bunu değiştirmeyeceğim."

"Trossard her idmanda gelişiyor, kendini gösteriyor. Yarın umarım 20 dakika, 30 dakika süre alacak maçın durumuna göre. Bir karar vereceğiz. Kendisi biliyoruz çok çok mükemmel bir oyuncu. Kondisyonu iyi seviyede değil. Yavaş yavaş o da katkı verecek, biz de o günleri bekliyoruz."

"Rakibin nasıl oynayacağını ben de bilemiyorum. Küçük avantajımızı lehimize kullanacağız. Yarın ilk maç 0-0 gibi ya da sanki ilk maç gibi oynamak istiyoruz. Kalitemizi göstermeliyiz, dikkatli, oyunu iyi okumalı ve akıllı olmalıyız. İç sahadayız, bu büyük avantaj. Top bizdeyken gol şansı yaratmak, topsuz oyunda rakibe engel olmak istiyoruz. Bu kadar basit!"

İŞTE RIDVAN YILMAZ'IN O SÖZLERİ:

"Maç kolay olmayacak. İlk maçta küçük bir avantaj sağladık. 10 kişi kalmamıza rağmen iyi bir maç geçirdik. Taraftarımızın desteğiyle, 1 haftalık sıkı emeğimizin karşılığını alacağız. Güzel bir oyun ve güzel bir sonuçla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."



"Futbol tek yönlü değil, iki tarafı da yapmak lazım. Hocamızla beraber savunma anlayışını oturtmak için çok çalışıyoruz. Hocamızı anlamak istiyoruz. Hocamızın dediklerini yaparsak savunmada sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum."



Soru: Günün kahramanı olduğun maçı ne zaman seyredeceğiz?



Rıdvan Yılmaz: "Her gece bunun hayalini kuruyorum. Taraftarımızın böyle bir beklentisini olduğunu biliyorum. İnanın ki her gece bu hayali kuruyorum. Buradaki tek hedefim, tüm camiamızla beraber başarılı olmak. Bireysel performansımı artırmak, bu kulübe layık olmak için elimden geleni yapıyorum."



"Kassoum Outtara, çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir arkadaş. Kendisini çok seviyorum. Hepimiz camiaya yardım etmek için buradayız. Kendimi garanti olarak görmüyorum, formamı garantilemek için her şeyi yapıyorum."



"Takımda mantalite tamamen değişti. Herkesin mentali çok başka seviyede. Hocamız bunu çok iyi aktardı. En büyük etken sıkı çalışma ve takım içindeki kaybetmeme hırsı."