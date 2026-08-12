Beşiktaş, Hradec Kralove maçının hazırlıklarını tamamladı!
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos Perşembe günü Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş, son antrenmanını yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Giriş Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Hradec Kralove takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, son antrenmanını yaptı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleri sonrasında kurulan istasyonlarda kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Basına kapalı bölümde ise siyah-beyazlı ekibin taktik çalışma yaptığı kaydedildi.