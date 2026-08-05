Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah açıklaması! "Zamanı gelince..."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Adalı, Trabzonspor'a transfer olan Mohamed Salah ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Adalı, Trabzonspor ile anlaşma sağlayan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transferine dair konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Mohamed Salah... Dünden beri üzüntüyle seyrediyorum. Camiama ve taraftarım iyi bilsin, bu transferi biz istemedik! Salah'ı biz almadık! Transfer çalımı yemişiz, alamamışız gibi bir durum yok.. Önder Hoca güzel anlattı kibarca anlattı "Şimdilik" dedi ama yanlış anlaşılmış. O gün de 'Biz masadan kalktık yokuz' diyebilirdik. Masaydık da birileri gelmiş havası yaratılıyor... Üzülerek izliyorum.. Benim olduğum tarihten beri kimse elimizden futbolcu alamadı! Zaten Trabzonspor ile aramız iyi böyle bir şey olmaz! Planlı bir şekilde transferlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki haftadan sonra yeni isimler gelecek. Her şey sahada belli olur, transferin havası 3-5 gün sürer. İyi bir takım kurduk. Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz hep beraber..."

"Trossard'ın imza töreninde Salah tezahüratı sonrası herkes yüz ifademden yorum yaptı. Samimi söylüyorum o sırada taraftarın ne diye bağırdığını duymadım! Yüz ifademden transfer oldu diye neler söylendi... Ne planımızda ne de programımızda vardı. Plana uydurmak için belli bir süre geçti. Önder Hoca'nın 12 gün sonra haberi oldu. Planladığımız gibi transfer sezonunu geçiriyoruz, Allah'a şükür aksayan bir şey yok" Beni tanırsınız, 3'e 5'e bakmam. Oyuncu menajeri ile hiç yaşamadığımız şeyler oldu. Bence hayırlısı oldu. Zamanı gelince bazı şeyler ortaya çıkar, herkes bu transferin neden olmadığını anlar."

TROSSARD, VLAHOVIC VE DIAZ...

"Leandro Trossard ile ilgili lisans sorunu yok! Dün akşam halledildi. İngiltere'den belge bekleniyor. İlk maç oynamayacak, ikini maç inşallah oynayacak duruma gelir."

"Dusan Vlahovic için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Brahim Diaz için bir girişim yok!"