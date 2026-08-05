Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'dan Leandro Trossard açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hradec Kralove ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. tur eleme maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, siyah beyazlıların yeni transferi Leandro Trossard hakkında konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve futbolculardan Alexander Nübel siyah-beyazlıların 6 Ağustos Perşembe günü Hradec Kralove ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu öncesi basın toplantısı düzenledi.

İŞTE ITALIANO'NUN O SÖZLERİ:

"Avrupa'da kolay bir maç yoktur. Asla bir maçı kafanızda kolaylaştırmamalısınız. Kağıt üstünde kazanamazsınız! Rakibimiz de hak ederek buralara geldi ve bizim de kalitemizi göstermemiz gerekiyor. Takımımızın öz güveni yükseldi ve bu durum bize daha da yardımcı olacaktır. FC Midtjylland engelini güzel bir şekilde aştık, bakalım Hradec Kralove engelini aşabilecek miyiz?"

"Bu turu geçmek istiyorsak akıllı, olgun olmamız gerekiyor. Kalitemizi sergilemeliyiz ve zeki olmalıyız. Bu maça da iyi çalıştık. Bu çalışmamız bizi ileri götürecektir. Leandro Trossard geldiği için çok mutluyum. İki idmana çıktı, yarın bizimle olmayacak ama ikinci maç için bakacağız. Bize kalite ve tecrübe katacak. Onunla çalışmak işçin sabırsızlanıyorum."

İŞTE NÜBEL'İN SÖZLERİ:

"Zor bir maç olacak, ligleri başladı ve hazır durumdalar. Ceza sahasına çok fazla giren, tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız. Ancak biz de hazırız. Adaptasyon sürecim güzel geçiyor. Beşiktaş'ta çok mutluyum ve iyi bir başlangıç yaptık. İki maçı gol yemeden bitirdim. Bu hem benim, hem de takım adına güzel bir başlangıç. Beşiktaş taraftarı çok özel... Atmosfer inanılmazdı, sahaya ilk çıktığımda tüylerim diken diken oldu. Sezon boyunca bu şekilde arkamızda olmalarını istiyorum. Avrupa'da da tanınan bir taraftar grubu."

"Buraya gelmeden önce Andreas Beck ile konuştum. Burada mükemmel bir zaman geçirdiğini söyledi."