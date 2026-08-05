Beşiktaş'ın Hradec Kralove maçı kamp kadrosu belli oldu! Leandro Trossard listede yer aldı mı?

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Hradec Kralove maçının kamp kadrosu açıklandı. Siyah beyazlıların Belçikalı yıldızı Leandro Trossard kafilede yer almadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Perşembe günü Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların, Çekya kafilesi açıklandı. Beşiktaş'ta yeni transfer Leandro Trossard listede yer almadı.

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:



"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy"

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