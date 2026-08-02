Beşiktaş'ın eski aşkı alevlendi! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş, önceki yıllarda da sık sık gündeme gelen Çekyalı golcü Patrick Schick için yeniden devreye girdi. Bayer Leverkusen'in tecrübeli golcü için talep ettiği bonservis ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Avrupa Ligi'nde Midjtylland'ı eleyerek moral ve öz güven kazanan Beşiktaş'ta transfer gündemi oldukça yoğun... Yönetim, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun talebi doğrultusunda sol stoper, sağ kanat, orta saha ve golcü takviyesi için transfer çalışmalarını sürdürüyor. 1 numaralı hedef Dusan Vlahovic'in Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istemesi nedeniyle alternatif arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların rotayı yeniden Bayer Leverkusen forması giyen Patrick Schick'e çevirdiği öğrenildi.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO



Yaklaşık 1 yıldır oyuncuyu yakın markaja alan Beşiktaş transfer komitesinin Çekyalı forvetle ilgili nabız yoklaması devam ediyor. Serdal Adalı yönetiminin 30 yaşındaki golcünün mali şartları hakkında Bundesliga ekibinden bilgi aldığı öğrenildi. Teknik patron Vincenzo İtaliano tecrübeli forveti kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. Bu transferde Bayer Leverkusen'in bonservis beklentisi belirleyici faktör olacak. Fotomaç'ın haberine göre, Bundesliga temsilcisinin pazarlıkta kapıyı 25 milyon euro'dan açtığı öğrenildi.

HAVADAN VE YERDEN ETKİLİ



Gol pozisyonlarında son derece soğukkanlı davranan Çek golcü, ceza sahası içinde bitiricilik özelliğiyle öne çıkıyor. Kaleye sırtı dönük olarak oynama vasfına sahip olan Schick, 1.91'lik boyunun verdiği avantajla hava toplarında da rakipler için önemli bir tehdit. Güçlü fiziğiyle ikili mücadeleleri kazanma oranı yüksek.

26 GOLE DİREKT ETKİ



Patrick Schick geçen sezon Bayer Leverkusen'in skor yükünü adeta tek başına çekti. Bundesliga'da 28, Şampiyonlar Ligi'nde 9, Almanya Kupası'nda 5 olmak üzere toplam 42 maçta forma giyen 30 yaşındaki gol makinesi 22 kez ağları havalandırırken, 4 de asist yaptı. 26 gole katkı sunan Schick'in kulübüyle sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek.