Beşiktaş'ta ara transfer döneminin bitmesine günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar hücuma bir takviye yapmak isterken gündemine Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh gelmişti. Beşiktaş'ın oyuncunun kulübü Genk için yaptığı ilk teklif kabul edilmezken siyah-beyazlıların yeni teklifi ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta forvet transferi konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Kartal, geçtiğimiz hafta gündemine aldığı Hyeon-gyu Oh için Genk'le temasa geçip 12 milyon euroluk teklif yapmıştı. Bu teklifi kabul görmeyen Siyah-Beyazlılar'ın Güney Koreli forvet için yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği 24 yaşındaki santrfor için şartları zorlama kararı aldığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre yapılacak yeni teklifin 15 milyon euro seviyesinde olacağı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon Belçika ekibiyle çıktığı 31 maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergileyen 1,87'lik golcünün de Beşiktaş'ta forma giyemeye sıcak baktığı öğrenildi. Güney Koreli forvetin transferinin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz şekillenmesi bekleniyor. 7 milyon euroluk piyasa değeri bulunan Oh'un Genk ile kontratı 2028'de sona erecek.