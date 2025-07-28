Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes ile ilgili ayrılık iddiaları ciddiyet kazandı. Yıldız orta sahanın yeni takımında alacağı rekor maaş belli oldu. İşte o rakam... | Son dakika BJK transfer haberleri

Beşiktaş'ta ayrılığı gündemde olan Gedson Fernandes ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Portekizli oyuncunun Rus ekibi Spartak Moskova ile temas halinde olduğu ortaya çıktı. fotomac.com.tr editörlerinden Ömer Çağrı Akdere'nin Rus basını Championat'tan derlediği habere göre Spartak Moskova, Gedson'a yıllık 3.5 milyon Euro teklif etti. Transferin resmiyet kazanması durumunda 26 yaşındaki oyuncu, takımda en çok maaşı alan isim olacak.

Temmuz 2022'den bu yana Beşiktaş formasıyla 131 maça çıkan Gedson Fernandes, 18 gol ve 16 asist kaydetti.