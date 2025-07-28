Yeni sezon öncesi belirlenen bölgelere takviye yapmak üzere görüşmelerini sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor, savunma hattı için de kollarını sıvamıştı. İki takımın da listesinde bulunan Jan Bednarek'te beklenmedik bir gelişme yaşandı.

29 yaşındaki oyuncunun Porto FC ile anlaştığı belirtildi. Polonyalı stoper, Haziran 2029'a kadar Portekiz ekibinde forma giyecek ve Porto, yıldız oyuncunun transferi için Southampton'a fesih bedeli (7,5 milyon Euro) ödeyecek.

TÜRKİYE'YE KAPILARINI KAPATMIŞTI

Tecrübeli stoperin menajeri Tomasz Wlodarczyk konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Trabzonspor'dan ilgi var. Ancak anladığım kadarıyla Bednarek, bordo mavili takımı düşünmüyor. Görüşmeler devam ediyor ve büyük ihtimalle 5 büyük ligden bir takıma transfer olacak. Türkiye'ye değil."