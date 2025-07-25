Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı sonrası sert eleştiri!
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında evinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 4-2'lik skorla mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı Fotomaç Gazetesi yazarları dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler...
Beşiktaş, yeni sezonu Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla açtı. Şüphesiz ki zorlu bir eşleşmeydi. Shakhtar'ı bir önceki Tampereen Ilves maçında izleme fırsatım oldu; fiziksel olarak hazırlar, önde agresif baskı yapıyorlar ve bire birde adam eksiltme konusunda oldukça etkiler. 7. dakikada Alisson Santana'nın golüyle Shakhtar 1-0 öne geçti. Golün şokunu henüz atlatamadan, arka direk organizasyonunda skor 2-0'a geldi. Golden sonra Solskjær saha içinde ilk hamlesini yaptı; Rafa Silva sağ kanada geçti, Gedson ise merkeze çekildi. Takımın toparlanmakta zorlandığı dakikalarda penaltıdan gelen Abraham'ın golüyle fark bire indi: 2-1. Devreye bu skorla gitmek Beşiktaş adına kritik bir fırsattı. 43. dakikada Gedson net bir pozisyondan yararlanamadı. Beşiktaş ikinci yarıya topa daha fazla sahip olarak başladı. Hemen başında Rafa Silva ile net bir pozisyon yakalansa da Portekizli oyuncu bugün oldukça formsuz bir görüntü çizdi.
Ole Gunnar Solskjær'in 4-3-3 sistemine dönmesi ve Gedson'u merkeze çekmesi, takımın orta sahada biraz daha hareketlenmesini sağladı. Bu değişiklikle birlikte Beşiktaş topa daha fazla hükmeden, oyunu rakip yarı sahaya yıkan bir görüntü vermeye başladı. 55. dakikadan itibaren oyun tekrar Shakhtar'ın kontrolüne geçti. Dakikalar 67'yi gösterdiğinde ise tıpkı ilk iki golde olduğu gibi, Beşiktaş'ın sağ tarafından gelişen bir atakta Shakhtar üçüncü golü buldu. Bu golle birlikte Abraham'ın penaltısıyla yakalanan hava tamamen kayboldu.
87. dakikada Joao Mario'nun golü umutları ikinci maça taşıdı derken, 90+5'te gelen gol Beşiktaş'ın tur şansını mucizelere bıraktı. Görünen köy kılavuz istemez... 23 yaş ortalamasına sahip bu genç takım, geçtiğimiz sezon kısıtlı transfer bütçesine rağmen doğru adımlar atmış. Alisson Santana da bu yaz kadroya katılan, isabetli transferlerden biri. Shakhtar, planlı ve akıllı hamlelerle ilerleyen bir ekip olduğunu bir kez daha gösterdi. Üzülerek belirtmek gerekiyor ki skor 4-2'ye geldikten sonra Beşiktaş'ın işi artık çok zor. Bu performansla turu geçmek için mucize gerekiyor.
TURGAY DEMİR – OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ
Beşiktaş, Shakhtar karşısına yanlış kadro kurgusuyla çıkınca daha ilk yarıda iki kolay gol yedi. Eğer Orkun, Gedson, Demir Ege ve Rafa Silva dörtlüsü sahada olacaksa Gedson'u kanada çekmek intihar olur. Bunu yaptığınızda iyi bir orta sahayı kaybedip kötü bir kanat kazanırsınız! Yani Orkun ve Demir'i birlikte kullanmak adına takımın en iyilerinden Gedson'u kaybetmenin anlamı yok. Dün yine sahadaki en sağlam Kartal yürekli Gedson'du… Rafa-Gedson ikilisi olmasa bu takımın izlenecek hali kalmaz… Dikkat!. Bu gerçeği görmek gerek… Shakhtar akıllı oynadı, tempoyu kendileri ayarladılar…
İki kanatta doğru zamanda orta yapan, doğru zamanda şut deneyen Kevin ve Santana basit ama etkili oynayarak maçı yüklendiler. Beşiktaş'ın ise 60 dakika boyunca sol kanadı hiç yoktu, sağ kanatta ise futbol aklı olmayan Rashica vardı. Yani orası da boştu!.. Mümkünse bugün gönderilmeli… Hatta dün gece gönderilmiş olmalıydı bence!.. Muhtemelen çok eleştirilecekler ama ben Jurasek ve Swensson'a tek kelime etmem; çünkü karşılarında iki oyuncu vardı ve önlerindeki arkadaşları destek değil köstek oldular. Ole, 60. dakikada Demir Ege'nin yanına Kartal Kayra'yı koydu… Demir ve Kartal geriye öyle yaslandılar ki, Schaktar iki dakika top göstermedi ve devamında gol attı.
Nereden baksan ayrı bir rezalet… Gelelim Abraham'a, penaltıyı attı, iyi de top saklıyor ama kesinlikle Beşiktaş'ı sırtlayacak sağlam bir golcü değil. Abraham'ı sağ kanada çekip, sola Joe Mario'yu koymak ve gerçek bir golcü almak Beşiktaş'ın olmazsa olmazı. Yoksa bu sezon çekilmez olur. Çünkü takımın başındaki hoca da yarışmacı değil. İzlemeci (!) Siz ona Ole Gunnar Solksjaer diyorsunuz ben de oynattığı oyuna Otomatik Geçiş Sistemi diyorum ve bu sistem tüm rakiplere büyük imkanlar sunuyor! Gelen her top gol oluyor vesselam…
MUSTAFA ÇULCU – SOLSKJAER'E YAZAR
Beşiktaş sahaya Abraham, Jurasek, Demir Ege ve Orkun ile geçen sezona göre daha güçlü ve sükseli çıktı. Çok istekli ve önde baskılı başladı. Ancak savunma zaafları kaldığı yerden devam edince goller Shaktar'dan geldi. Arda Turan'ın genç dinamik Shaktar'ı ilk turda iki maç oynamanın avantajı ve yerleşik düzeni ile Kevin'i sol, Santana'yı sağ çizgiye çekip Beşiktaş'ın savunma alanını genişletti. Eguinaldo ve Sudakov boş koşularla merkezde alan yarattılar hücum geliştirdiler. Golleri de böyle buldular. Orkun'un ilk golde topun önüne kendini amatörce atması kabul edilemez! Beşiktaş'a acilen iki stoper ve iki kanat forvet lazım. Svensson yetersiz. Bu mağlubiyet Solskjaer'e yazar.
FİFA hakemi Bulgar Georgi Kabakov, 1. kategoride görev alıyor. UEFA'daki maç bolluğunda geçen sezon 4 Şampiyonlar Ligi, 2 eleme, 2 Avrupa Ligi, 1 Konferans Ligi ve 3 Uluslar Ligi maçı yönetti. Ama Elit kategoriye yükselecek performans gösteremedi! 2018'de Anderlecht-F.Bahçe ve 2023'te G.Saray-Kopenhag maçlarından sonra tepkiler almıştı. Bu akşam bazı kararlarıyla son dakikalarda maçı 'Anons' yaptıracak duruma getirdi. Oyunun ruhunu çözemedi. Paulista ile Ocheretko mücadelesinde 16'da Beşiktaş penaltı bekledi devam kararı doğruydu. 38'de kornerden gelen topta ceza alanı içinde Konoplia uzanan kolu ile bilerek topla elle oynayınca Kabakov çok doğru bir kararla VAR'a yaslanmadan anında penaltıyı verdi. İlk yarıyı 25 saniye erken bitirmesi şaşırttı.