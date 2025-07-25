Nereden baksan ayrı bir rezalet… Gelelim Abraham'a, penaltıyı attı, iyi de top saklıyor ama kesinlikle Beşiktaş'ı sırtlayacak sağlam bir golcü değil. Abraham'ı sağ kanada çekip, sola Joe Mario'yu koymak ve gerçek bir golcü almak Beşiktaş'ın olmazsa olmazı. Yoksa bu sezon çekilmez olur. Çünkü takımın başındaki hoca da yarışmacı değil. İzlemeci (!) Siz ona Ole Gunnar Solksjaer diyorsunuz ben de oynattığı oyuna Otomatik Geçiş Sistemi diyorum ve bu sistem tüm rakiplere büyük imkanlar sunuyor! Gelen her top gol oluyor vesselam…