BJK maçı izle: Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş, Dolmabahçe'de Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Avrupa arenasında sezona galibiyetle başlamak isteyen siyah-beyazlılar, taraftar desteğini arkasına alarak avantajlı bir skorla deplasmana gitmenin planlarını yapıyor. Arda Turan yönetiminde yeni bir başlangıç yapan Shakhtar'ın ise nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?