BJK maçı izle: Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş, Dolmabahçe'de Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Avrupa arenasında sezona galibiyetle başlamak isteyen siyah-beyazlılar, taraftar desteğini arkasına alarak avantajlı bir skorla deplasmana gitmenin planlarını yapıyor. Arda Turan yönetiminde yeni bir başlangıç yapan Shakhtar'ın ise nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor ve Beşiktaş, sezona iddialı bir başlangıç yapma hedefiyle sahaya çıkıyor. 2. eleme turunda Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek olan siyah-beyazlılar, İstanbul'daki ilk maçta hem taraftarını arkasına alarak hem de teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in oyun planıyla tur kapısını aralamak istiyor. Peki, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Tammy Abraham
ShakhtarDonetsk: Riznyk, Konoplya, Bondar, Matviienko, Pedrinho, Gomes, Alisson Santana, Bondarenko, Sudakov, Kevin, Kaua Elias
YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?
Beşiktaş'ta yeni transferler Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi durumunda ilk kez resmi bir müsabakada forma giyecek.
Siyah-beyazlıların geçtiğimiz gün UEFA'ya teslim ettiği 33 kişilik listede, geçen sezonu kiralık olarak geçiren ve kulübe geri dönen oyuncular da bulunuyor. Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Al-Musrati, Can Keleş ve Tayfur Bingöl gibi futbolcular da Norveçli teknik adamdan forma şansı bekleyecek.
KARA KARTAL'DA TEK HEDEF GALİBİYET
Siyah-beyazlı takım, yeni sezon öncesi Avusturya'da yaptığı kampta dört hazırlık maçı oynadı.
Beşiktaş, ilk üç hazırlık maçında Avusturya ekipleriyle karşılaştı. İlk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenen siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada ise Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.
Üçüncü karşılaşmada Wolfsberger'e 3-2 kaybeden Beşiktaş, dördüncü ve son hazırlık maçında da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, dört maçta 6 gol atarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.
AVRUPA KUPALARINDA 253. RANDEVU
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 253. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 252 mücadelede 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 108 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 338 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 384 gole engel olamadı.
AVRUPA LİGİ'NDE 132. MAÇ
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 131 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 49 mağlubiyet aldı. Kartal, bu müsabakalarda 207 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 172 gol gördü.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ
Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda dört oyuncu yer almadı.
Siyah-beyazlı ekipte Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain UEFA listesinde kendine yer bulamadı.
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:
"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham"
SHAKHTAR'IN KUPA YOLU
Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Finlandiya temsilcisi Ilves ile eşleşti. Rakibini ilk maçta 6-0 mağlup eden Ukrayna temsilcisi, rövanşta ise 0-0 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.
Öte yandan Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla 9 resmi müsabakaya çıkan Shakhtar Donetsk, geride kalan mücadelelerde 8 galibiyet ve 1 beraberlik alırken mağlup olmadı.
ARDA TURAN'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ
Teknik direktörlük kariyeri boyunca Beşiktaş'a 3 kez rakip olan Arda Turan, bu maçların hepsinde mağlup oldu. Turan, Eyüpspor'u çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlılara, 2023-2024 sezonunda Türkiye Kupası'nda 4-0, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de de 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti.
Arda Turan, ayrıca Beşiktaş'a konuk olduğu futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri toplamında 11 maçta 1 kez galibiyet yaşadı. Turan, Dolmabahçe'deki tek galibiyetini Atletico Madrid forması giydiği dönemde UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında elde etti.
GEORGI KABAKOV YÖNETECEK
Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak müsabakayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Martin Venev yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Radoslav Gidzhenov olacak. Maçta VAR'da Dragomir Draganov, AVAR'da da Nikola Popov görev yapacak.