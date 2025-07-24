Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş, yeni sezonu UEFA Avrupa Ligi ön eleme karşılaşmasıyla açıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, kendi sahasında ve taraftarı önünde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşısında avantajlı bir skor elde ederek bir üst tura rahatlıkla yükselmeyi hedefliyor. İşte Solskjaer’in sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Siyah-beyazlı takım, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi tur için avantaj yakalamanın peşinde.

İLK RANDEVU

Beşiktaş, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile kulüp tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 14 kez Ukrayna temsilcileriyle karşılaşan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında ilk defa Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı takım, Türk teknik adam Arda Turan ile daha önce üç kez rakip oldu. Bu karşılaşmalardan 4-0, 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazanırken siyah-beyazlılar, bu maçlarda 9 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 2 gole engel olamadı.

YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Siyah-beyazlı ekipte Benfica'dan kiralanan oyuncular David Jurasek ve Orkun Kökçü ile Roma'dan geçici transfer olan Tammy Abraham, taraftarın karşısında ilk heyecanını yaşayacak. Emrecan Uzunhan, Chamberlain, Onana ve Zaynutdinov, siyah beyazlılar tararfından bildirilen listede yer almadı.

AVRUPA'DA 253. SINAV

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında 253. maçına çıkacak. Avrupa kupalarında oynadığı 252 müsabakada 95 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 49 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, Avrupa'da 338 gol kaydederken, kalesinde ise 384 gol gördü.

TÜRK EKİPLERİNE KAYBETMEDİ

Ukrayna ekibi, Türk takımlarıyla daha önce 8 kez karşılaştı. Ukrayna ekibi, bu maçlardan 7'sini kazandı. Rakipleriyle sadece 1 defa berabere kalan Shakhtar'ın mağlubiyeti bulunmuyor.

OYNAMAYA HAZIRIM

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, "Zor bir maç bizi bekliyor. Kendimize güveniyoruz. Kendi evimde maça çıkacağım için çok heyecanlıyım. Maç için sahaya çıktığında, futbola konsantre olunca daha kolay olacaktır. Taraftarlarımızı bekliyoruz. Desteğe ihtiyacımız var. Full olacak, eminim. Çok güzel bir gün beni bekliyor" dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Solskjaer yönetiminde tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu, Fahri Kerem Ay ve Can Keleş katılmadı.

SEYİRCİSİYLE BULUŞACAK

Beşiktaş, yaklaşık iki ay sonra taraftarının önüne çıkacak. Son olarak Süper Lig'de Rizespor ile sahasında karşılaşan "Kara kartal", 59 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Jurasek, Paulista, Uduokhai, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Abraham

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Bondar, Pedrinho, Matviyenko, Konoplia, Gomes, Sudakov, Kevin, Bondarenko, Alisson, Elias