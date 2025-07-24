UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş evinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i ağırladı.
Karşılşamadan 4-2'lik skorla galip ayrılan Shakhtar, rövanş öncesinde avantajı yakaladı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alisson, 28. dakikada Eguinaldo, 67. ve 90+5. dakikada Kevin kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 40. dakikada penaltıdan Tammy Abraham ve 87. dakikada Joao Mario kaydetti.
Rövanş mücadelesi 31 Temmuz Perşembe günü Krakow'da oynanacak.