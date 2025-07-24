UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e mağlup oldu. İşte detaylar... (BJK spor haber

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş evinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i ağırladı.

Karşılşamadan 4-2'lik skorla galip ayrılan Shakhtar, rövanş öncesinde avantajı yakaladı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alisson, 28. dakikada Eguinaldo, 67. ve 90+5. dakikada Kevin kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 40. dakikada penaltıdan Tammy Abraham ve 87. dakikada Joao Mario kaydetti.

Rövanş mücadelesi 31 Temmuz Perşembe günü Krakow'da oynanacak.