Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek adına önemli bir hamlede bulundu. Siyah-beyazlılar, RB Leipzig forması giyen Portekizli golcü André Silva için resmi teklif yaptı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet hattı için dikkat çeken bir hamlede bulundu. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre siyah-beyazlılar, RB Leipzig forması giyen Portekizli golcü André Silva için resmi teklif yaptı.

Haberde yer alan bilgilere göre Beşiktaş, 29 yaşındaki forvet oyuncusuna dört yıllık bir sözleşme önerdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, İngiliz golcü Tammy Abraham ile birlikte güçlü bir hücum hattı kurmak istediği ve bu doğrultuda André Silva'nın transferini talep ettiği ifade edildi.

Ancak Alman ekibi RB Leipzig, siyah-beyazlıların teklifini yetersiz bularak geri çevirdi. Leipzig yönetiminin, oyuncu için daha yüksek bedelli teklifleri değerlendirmeye alacağı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak geçiren ve Leipzig ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan André Silva'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kariyerinde FC Porto, Milan, Sevilla ve Eintracht Frankfurt gibi önemli kulüplerde forma giyen deneyimli golcü, Portekiz Milli Takımı'nda da 53 kez görev alırken 19 kez fileleri havalandırdı.

Silva, 2024-25 sezonunda Werder Bremen formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.