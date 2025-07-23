Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Beşiktaş, Dolmabahçe'de Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Avrupa arenasında sezona galibiyetle başlamak isteyen siyah-beyazlılar, taraftar desteğini arkasına alarak avantajlı bir skorla deplasmana gitmenin planlarını yapıyor. Arda Turan yönetiminde yeni bir başlangıç yapan Shakhtar'ın ise nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?