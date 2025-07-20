Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş, FC KTP'nin 20 yaşındaki Malili kalecisi Madou Diakite'yi kadrosuna katmaya çok yakın. Siyah-beyazlılarla antrenmanlara çıkan Diakite Teknik Direktör Solskjaer'in onay vermesi halinde sözleşme imzalayacak. 2004 doğumlu olan Madou Diakite takımıyla 2028'e kadar sözleşmesi var.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan genç kaleci hamlesi! Transfer imzaya kaldı
Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar Finlandiya'da forma giyen 20 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.07.2025 - 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 - 10:55