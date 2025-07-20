Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar Finlandiya'da forma giyen 20 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş, FC KTP'nin 20 yaşındaki Malili kalecisi Madou Diakite'yi kadrosuna katmaya çok yakın. Siyah-beyazlılarla antrenmanlara çıkan Diakite Teknik Direktör Solskjaer'in onay vermesi halinde sözleşme imzalayacak. 2004 doğumlu olan Madou Diakite takımıyla 2028'e kadar sözleşmesi var.