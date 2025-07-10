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G.Saray İtalya'ya üs kurdu! Osimhen'in ardından o yıldız da geliyor G.Saray İtalya'ya üs kurdu! Osimhen'in ardından o yıldız da geliyor 08:54
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'Bu transferi bitir!' F.Bahçe ve Kerem... 'Bu transferi bitir!' F.Bahçe ve Kerem... 22:35
Milan Jabobs'un peşinde! Milan Jabobs'un peşinde! 22:25
Çalhanoğlu'na şok tepki! Inter ve Galatasaray... Çalhanoğlu'na şok tepki! Inter ve Galatasaray... 22:18
Orkun'da geri sayım Orkun'da geri sayım 22:09
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Fırtına'dan kanat hamlesi! Fırtına'dan kanat hamlesi! 22:07
Osimhen transferinde flaş gelişme! Osimhen transferinde flaş gelişme! 22:02
F.Bahçe'nin Guessand ısrarı! F.Bahçe'nin Guessand ısrarı! 22:02
G.Saray'dan flaş Osimhen açıklaması! G.Saray'dan flaş Osimhen açıklaması! 22:02
Alexander Djiku'ya 3 talip birden! Alexander Djiku'ya 3 talip birden! 22:02
Travis Scott'tan şarkısında G.Saray sürprizi! Travis Scott'tan şarkısında G.Saray sürprizi! 22:02
Orkun'da geri sayım
Kyle Walker-Peters Beşiktaş yolunda!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 10 Temmuz 2025
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