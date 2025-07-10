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Beşiktaş-St. Pölten maçı TIKLA İZLE | Beşiktaş-St. Pölten hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Yeni sezona güçlü bir kadro ve motivasyonla girmeyi hedefleyen Beşiktaş, hazırlık kampını Avusturya'da sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, kamptaki ilk sınavını Avusturya temsilcisi St. Pölten karşısında verecek. Heyecan dolu karşılaşmada yeni transferler Tammy Abraham ve David Jurasek'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-St. Pölten hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
2025-2026 sezonuna iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Beşiktaş, hazırlıklarına Avusturya'da tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda kadrosunu güçlendiren Kara Kartal, Avusturya temsilcisi St. Pölten ile önemli bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu özel maç, siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek olan yıldız transferler Tammy Abraham ve David Jurasek için de adeta bir başlangıç niteliği taşıyor. Peki, Beşiktaş-St. Pölten hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ-ST. POLTEN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-St. Pölten hazırlık maçı 10 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
Sankt Pölten şehrindeki NV Arena'da oynanacak Beşiktaş-St. Pölten maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?
Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında kamp yapan Beşiktaş'ta gözler; Tammy Abraham ve David Jurasek'e çevrildi.
İki önemli futbolcu ile kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlıların ilk hazırlık maçında yeni transferlerine şans verip vermeyeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
Norveçli çalıştırıcının şans vermesi durumunda Abraham ve Jurasek'in St. Pölten karşısında ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.
BEŞİKTAŞ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, 9 Temmuz Çarşamba akşamı salonda ve havuzda yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, iki grup halinde rejenerasyon ve esneme çalışması olarak başladı. İdman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasının ardından havuzda yapılan çalışmalarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına 10 Temmuz Perşembe TSİ 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.