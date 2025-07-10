Beşiktaş-St. Pölten maçı TIKLA İZLE | Beşiktaş-St. Pölten hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş-St. Pölten maçı TIKLA İZLE | Beşiktaş-St. Pölten hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni sezona güçlü bir kadro ve motivasyonla girmeyi hedefleyen Beşiktaş, hazırlık kampını Avusturya'da sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, kamptaki ilk sınavını Avusturya temsilcisi St. Pölten karşısında verecek. Heyecan dolu karşılaşmada yeni transferler Tammy Abraham ve David Jurasek'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-St. Pölten hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?