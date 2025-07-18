CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor 11:10
Walker-Peters'dan o takıma 3 yıllık imza! Walker-Peters'dan o takıma 3 yıllık imza! 10:16
Cimbom'da Sara endişesi! Transfer ve ayrılık... Cimbom'da Sara endişesi! Transfer ve ayrılık... 10:15
Mourinho o yıldız hakkında kararını verdi! Mourinho o yıldız hakkında kararını verdi! 09:54
F.Bahçe'den flaş En-Nesyri planı! İşte ayrılık tarihi F.Bahçe'den flaş En-Nesyri planı! İşte ayrılık tarihi 09:41
G.Saray Avusturya'ya gidiyor G.Saray Avusturya'ya gidiyor 09:08
Daha Eski
G.Saray'dan sezonun transferi! Dünyanın en iyilerinden biri geliyor G.Saray'dan sezonun transferi! Dünyanın en iyilerinden biri geliyor 09:07
Galatasaray'dan peş peşe hamleler! Osimhen sonrası... Galatasaray'dan peş peşe hamleler! Osimhen sonrası... 01:02
Galatasaray'dan peş peşe hamleler! Osimhen sonrası... Galatasaray'dan peş peşe hamleler! Osimhen sonrası... 01:01
Archie Brown: İstendiğimi hissettim Archie Brown: İstendiğimi hissettim 00:38
Archie Brown: İstendiğimi hissettim Archie Brown: İstendiğimi hissettim 00:38
Mourinho'dan gelecek açıklaması! Mourinho'dan gelecek açıklaması! 00:30
Beşiktaş'ın Avusturya kampı sona erdi
Walker-Peters'dan o takıma 3 yıllık imza!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 18 Temmuz 2025
Bağırsakların ruh halini nasıl etkiler? | İZLE