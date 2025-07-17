Beşiktaş'ta sol kanat arayışları hız kazandı. Hücum hattına kaliteli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Kartal, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi. Siyah beyazlılar, 26 yaşındaki isim için Portekiz ekibine 2 futbolcu teklif etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş transferde hız kesmiyor. Siyah beyazlılarda sol kanat transferi için gözler yine Benfica'ya çevrildi.

Benfica'dan Beşiktaş'a sadece birkaç gün önce transfer olan Orkun Kökçü'nün, yakın arkadaşı olan Kerem Aktürkoğlu'nu Beşiktaş'a gelmeye ikna etmek için devreye girdiği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre, A Milli Takım'da birlikte oynayan ikilinin bu yakınlığı, transferin seyrini etkileyebilecek önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

GÖZLER BENFICA'DA

Beşiktaş'ın teklifinin ardından gözler şimdi Benfica'nın vereceği yanıta çevrilmiş durumda. Siyah-Beyazlılar, kanat hattına doğrudan katkı yapacak, tecrübeli ve milli takım düzeyinde oynayan bir yıldızı kadrosuna katmaya çok hevesli. Yönetim, bu büyük transferle yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

TAKAS TEKLİF EDİLECEK

Yönetim, Kerem Aktürkoğlu karşılığında Benfica'ya Jean Onana ve Al Musrati'yi takasta önerdi. Beşiktaş cephesi, her iki kanatta da görev alabilen 26 yaşındaki milli futbolcunun transferini bu takasla bitirmeyi hedefliyor.

Portekiz kulübünün bu öneriye nasıl bir yanıt vereceği merakla beklenirken, sürecin kilit isimlerinden biri de oyuncunun Benfica'dan eski takım arkadaşı Orkun Kökçü oldu.