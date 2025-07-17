Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Manchester United ile yıldızı barışmayan Jadon Sancho için devreye girdi. Siyah-beyazlı yönetim, İngiltere'ye çıkarma yaparak tecrübeli kanat oyuncusuna iyi bir teklif sunacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kartal, Manchester United ile yollarını ayırmaya hazırlanan Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Solskjaer'in onay verdiği 25 yaşındaki oyuncu için temaslar hız kazandı. İngiliz oyuncunun yıllık 10 milyon euroyu bulan maaş beklentisi, transferin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Beşiktaş yönetimi, bu rakamı makul seviyelere çekmek için oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor.

KİRALIK GELEBİLİR

İngiliz deviyle bonservis bedeli üzerinden pazarlık yapılırken, siyah-beyazlılar, oyuncuya bonuslarla desteklenmiş performansa dayalı bir maaş paketi sunmayı planlıyor. Kartal, Sancho için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de değerlendiriyor. Sancho'yu Manchester United'a kazandıran isimlerden biri olmasını nedeniyle Solskjaer'in transferde önemli ve etkili bir rol üstleneceği belirtiliyor. Bu arada Juventus'un da Sancho'ya iyi bir teklif sunduğu iddia edildi.

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Beşiktaş'ın transfer gündemine yer alan Jadon Sancho'ya İtalya Serie A ekiplerinden Juventus da teklifte bulundu. Geçtiğimiz sezonu Chelsea'da geçiren 25 yaşındaki futbolcu Chelsea'da 41 maça çıktı. 5 gol, 10 asist katkısı yaptı.