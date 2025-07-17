Beşiktaş daha önce anlaşmaya vardığı Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçtiğini açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur. Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir. Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.