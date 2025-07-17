Beşiktaş teknik direktörü Solskjaer'den Petrzalka maçı sonrası açıklamalar geldi.

İŞTE SOLKJAER'İN SÖZLERİ:

"HER OYUNCUNUN SÜRE BULMASI ÖNEMLİ"

"Her oyuncunun süre bulması önemli. İki haftadır iyi çalışıyoruz. Bazı oyuncularımız sakatlandılar. Semih, Mustafa, Gedson ve Fahri gibi. Daha çok çalışmamız gerekiyordu."

"SHAKHTAR'A HAZIR OLMAMIZ LAZIM"

"Sezon önü her zaman zordur. Gelecek hafta önemli maçlarımız başlıyor. Shakhtar'a hazır olmamız lazım. Mustafa'nın bir kas sakatlığı var bir süre olmayacak. MR çekilecek. Semih dün sakatlandı. Gedson'un sakatlıkları var. Sezon öncesi kamplarda bu olabiliyor."

"SHAKHTAR MAÇINDA 14-15 OYUNCUYU KULLANACAĞIZ"

"Oyuncuların 90 dakikaya hazır olmaları gerekiyor. Çarşamba günü altı oyuncumuz 90 dakika oynadı. Önümüzdeki Shakhtar Donetsk maçında 14-15 oyuncuyu kullanacağız. Orkun bizimle yüzde yüz başlamadı. Umarım o da Donetsk maçında 14-15 kişinin parçası olacak."

"EN AZ BİR SANTRFOR KULLANACAĞIM"

"Baktığımız zaman santrforumuz yoktu. Semih sakat, Can sakat. Tammy de çarşamba oynadı. 4-2-3-1 deyin, 4-3-3 deyin ben bir santrforla oynayacağım. Sisteme ne derseniz deyin hızlı oynamamız lazım. 9 numara kullanmayı seven bir hocayım. En az bir santrfor kullanacağım."