Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Bolivya basınının haberine göre Beşiktaş'ın Brezilya Serie B ekibi America MG takımında kiralık olarak forma giyen Miguel Terceros'u transfer listesine eklediği iddia edildi.

Oyuncunun bonservisi Santos kulübüne ait. Santos'un kiralık sözleşmeden çıkış opsiyonu mevcut. Santos oyuncudan gelir elde etmek istiyor.

21 yaşındaki genç on numarayla Paris FC başta olmak üzere, 2 Serie A ekibi de ilgileniyor. Bolivyalı genç oyuncu geçtiğimiz ara transfer döneminde Dinamo Kiev'e transfer olmaya çok yakındı fakat oyuncunun vize işlemlerinde yaşanan problemden dolayı transfer gerçekleşmedi.

Miguelito, devam eden sezonda ligde 15 maçta 3 gol 4 asistlik bir performans sergiliyor.

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