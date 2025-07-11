Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş, transferde flaş hamleler yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda siyah beyazlılar, Benfica'da mutsuz olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta transfer harekatı dört bir koldan devam ediyor. Orta saha bölgesi için Benfica'dan Orkun Kökçü ile anlaşmaya varan Kartal, flaş transferi kısa süre içinde resmen duyurmayı planlıyor.

Öte yandan siyah beyazlıların, Orkun Kökçü'nün yanı sıra Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nu da gündemine aldığı kaydedildi.

Beinsports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu Benfica'ya sordu. Ancak siyah beyazlıların, 26 yaşındaki yıldızla herhangi bir temasa geçmediği bildirildi.

Yönetimin, Kerem için nabız yokladığı ancak şu an için resmi bir girişimin olmadığı ifade edildi.