Beşiktaş, David Jurasek ve Tammy Abraham'ın ardından üçüncü transferini de gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, Southampton'dan ayrılan ve serbest durumda kalan sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş'ın İngiliz futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesinin beklendiği öğrenildi.
💥 @YildizFurkanr: Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncunun hafta sonu İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. pic.twitter.com/9Hw2XBb2sl— A Spor (@aspor) July 11, 2025