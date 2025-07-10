Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için geri sayıma geçildi. Siyah beyazlılarda başkan Serdal Adalı bu transferle bizzat ilgileniyor. Orkun da Beşiktaş'a gitmek için Benfica'dan kolaylık istedi.

Beşiktaş'ta son günlerde transfer gündeminde bulunan bir numaralı isim Orkun Kökçü... Hatta Başkan Serdal Adalı ve yöneticiler de soluğu Portekiz'de alarak Benfica ile doğrudan temasta bulundu. 25 yaşındaki Orkun Kökçü'nün tercihini siyah-beyazlı formadan yana kullanmasıyla elini güçlendiren siyahbeyazlılar sonunda Portekiz ekibinin inadını kırdı. Kapıyı 40 milyon Euro seviyesinden açan Benfica'yı kiralama ücreti artı 30 milyona kadar ikna eden Beşiktaş'ta artık geri sayıma geçilmiş durumda.

5 MİLYON EURO KAZANACAK

Fotomaç'ta yer alan habere göre Benfica'nın da çizeceği kendi transfer planlamasına göre Orkun'u göndereceği süre belli olacak. 24 yaşındaki milli futbolcunun Avrupa'nın devlerini geri çevirerek Beşiktaş'ta oynama isteği ile mutlu sona yaklaşan yönetim, kısa süre içerisinde transferi noktalamayı planlıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de çok beğendiği bir isim olan Orkun'a ise senelik 5 milyon euro seviyesinde bir maaş verilecek. Milli oyuncu Portekiz'de ise senelik 3 milyon euro kazanıyordu.

BRANCO İŞİ UZATTI

Orkun Kökçü transferinin uzamasında kulüpte yaşanan bir değişikliğin de etkili olduğu öğrenildi. Geçen sezon F.Bahçe'de görev yapan Mario Branco'yu Sportif Direktör olarak getiren Portekiz ekibi, yapılacak kadro planlamasını bekliyor. Branco'nun da onayından sonra Orkun'a izin verecek olan Benfica'da süreç biraz uzamış durumda.

HOLLANDA'YA GEÇECEK

Başkan Serdal Adalı'nın Portekiz'deki görüşmelerin ardından Hollanda'ya giderek Orkun Kökçü ile görüşeceği iddia edildi. Milli yıldızla daha önce sözlü olarak anlaşma sağlanmasına karşın birebir görüşme yapmak isteyen Adalı'nın burada anlaşmanın detaylarını da netleştirmesi bekleniyor.

"BAŞKANIMIZ ALACAĞIM DİYORSA MUTLAKA ALIR"

Transfer görüşmeleri için Portekiz'de bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'de sona gelirken, kulübün Asbaşkanı Murat Kılıç da taraftarları heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu. Adalı'nın Portekiz'de olduğunu doğrulayan Kılıç, "Başkanımız şu anda Portekiz'de. 'Bir futbolcuyu alacağım' diyorsa, mutlaka alır" ifadelerini kullandı.