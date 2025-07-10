Beşiktaş Orkun Kökçü ve Benfica ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş Orkun Kökçü ve Benfica ile anlaşmaya vardı

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, uzun süredir görüşme halinde olduğu Orkun Kökçü konusunda hem oyuncu tarafı hem de Benfica ile anlaşmaya vardı.