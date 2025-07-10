Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, uzun süredir görüşme halinde olduğu Orkun Kökçü konusunda mutlu sona ulaştı.
Siyah beyazlılar, bu transfer için hem kulübü hem de milli oyuncuyla anlaşamaya vardı.
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki 3 kaptandan birisi olacak.
Siyah beyazlılarda ayrıca Orkun Kökçü'nün yeni sezonda 10 numarayı giymesi bekleniyor.
💥 Beşiktaş, Orkun Kökçü ve Benfica ile anlaşmaya vardı!🎙️ @YildizFurkanr: Orkun Kökçü, çocukluk aşkı Beşiktaş'a artık sadece bir adım uzaklıkta. Orkun, zorunlu satın alma şartıyla kiralık olarak Siyah-Beyazlı ekibin kadrosuna katılacak. Beşiktaş yönetimi, milli futbolcuyla 5… pic.twitter.com/H4f0r2Cicv— A Spor (@aspor) July 10, 2025