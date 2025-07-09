Beşiktaş'ın Okafor ısrarı

Transferde hareketli günler geçiren siyah-beyazlılar, rotayı yeniden İtalya'ya çevirmiş durumda. Bir yandan Orkun Kökçü'yü sonlandırmak için uğraşan Beşiktaş'ın bir yandan da Milan'ın İsviçreli kanat oyuncusu Noah Okafor için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Sky Sports'un haberine göre daha önce de 25 yaşındaki yıldızı radarına alan siyah-beyazlıların bu kez resmi teklifle İtalyan ekibinin kapısını çaldığı belirtildi. Yönetim satın alma opsiyonuyla birlikte Okafor'u kiralamak istiyor.

İKİ TAKIM DAHA TALİP

Geçen sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren ancak fazla forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun da artık düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği belirtildi. Haberde ayrıca Okafor ile Werder Bremen ve Leipzig kulüplerinin de ilgilendiği yazıldı. 25 yaşındaki futbolcunun henüz geleceğiyle ilgili bir karar vermediği belirtilirken, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifine Milan'ın sıcak baktığı öğrenildi.